Tuzla'da bahçesindeki paletlerin yandığı fabrikada hasar oluştu - Son Dakika

Tuzla'da bahçesindeki paletlerin yanması sonucu kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada hasar oluştu.

Aydınlı Mahallesi Serbest Bölge'de bulunan fabrikanın bahçesindeki paletlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın dış cephesine sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.