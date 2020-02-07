Tuzla'da bakım onarım merkez komutanlığında yangın - Son Dakika

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Tuzla'da bakım onarım merkez komutanlığında yangın
6 saat önce
Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk edinilen bilgiye göre yangının Bakım Komutanlığında madeni yağlardan çıktığı aktarıldı.
(İHA)
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