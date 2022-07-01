İstanbul Tuzla 'da bakımda olan bir geminin makine dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tuzla'da bakıma alınan gemide çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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