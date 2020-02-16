TUZLA'DA BAKIMDAKİ GEMİDE YANGIN - Son Dakika
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TUZLA'DA BAKIMDAKİ GEMİDE YANGIN

15 dakika önce

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ / TUZLA'da bakım için tersanede bulunan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kaptan köşkünde yangın çıktı.

TUZLA'DA BAKIMDAKİ GEMİDE YANGIN, System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/   TUZLA'da bakım için tersanede bulunan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kaptan köşkünde yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, gemide hasar oluştu.

Tuzla, Aydıntepe Mahallesi'ndeki tersanede bakım için bulunan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve yatakhane bölümünde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde 15 mürettebatın bulunduğu gemiden çıkan yoğun dumanları fark eden tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gemi içinde bulunan mürettebat tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken gemide hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Geminin bulunduğu tersaneden görüntüler

-Tersane içindeki itfaiye ekipleri

-Tersanedeki sağlık ekipleri

-Tersanedeki polis ekipleri

-Genel ve detay


Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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