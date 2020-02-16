Tuzla'da bakımı yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Tuzla'da bakımı yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü
15 dakika önce
Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüEdinilen bilgiye olay 16.00 sıralarında meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:20 Kaynak: AA
Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Edinilen bilgiye olay 16.00 sıralarında meydana geldi. Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin gemiyi soğutma çalışmaları devam ediyor.
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