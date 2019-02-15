Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Banka Önündeki Gaspçı Dehşeti Kamerada

Tuzla'da Banka Önündeki Gaspçı Dehşeti Kamerada

1 saat önce

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - TUZLA'da geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan gaspçı dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıTuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü bir bankanın önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Tuzla'da Banka Önündeki Gaspçı Dehşeti Kamerada, System.String[]
Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - TUZLA'da geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan gaspçı dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü bir bankanın önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 

Bankaya 200 bin lirayatırmak için gelen bir lojistik firmasının yöneticisi M. T.'nin (53) çantasını 2 kişi almaya çalıştı. M.T. silahlı soygunculara direnmeye başladı. Para dolu çantasını kaptırmamak için gapçıların aracına binen M.T. aracın içinde de boğuşmasını sürdürdü. Bu sırada para dolu çanta yola düştü. Geri dönen soyguncular araçtan inerek parayı almaya çalıştı. M.T. yine engel olmaya çalışınca bacağından vuruldu. Gapçılar parayı alamazken banka güvenlik görevlisinin müdahale etmesiyle aracı da bırakarak olay yerinden kaçtı. Bacağından vurulan M.T.'nin hastaneye kaldılırken yola saçılan paralar çevredekiler tarafından toplandı. Polis, kaçan saldırganları arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:17 Kaynak: DHA

İstanbul, Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, 3. Sayfa
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