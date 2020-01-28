TUZLA'DA BANKADAN ÇIKAN KİŞİYE SOKAK ORTASINDA KAPKAÇ - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUZLA'DA BANKADAN ÇIKAN KİŞİYE SOKAK ORTASINDA KAPKAÇ - Son Dakika

TUZLA'DA BANKADAN ÇIKAN KİŞİYE SOKAK ORTASINDA KAPKAÇ

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Tuzla'da bankadan çıkan bir kişi yanında bulunan 120 bin lirasını kendisini araçla takip eden kapkaççılara kaptırdı.

TUZLA'DA BANKADAN ÇIKAN KİŞİYE SOKAK ORTASINDA KAPKAÇ, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Tuzla'da bankadan çıkan bir kişi yanında bulunan 120 bin lirasını kendisini araçla takip eden kapkaççılara kaptırdı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 13.00 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö, isimli bir kişi bankadan çektiği 120 bin lirayla caddede yürümeye başladı. Bu sırada kendisini takip eden bir aracın içinden çıkan kimliği belirsiz bir kişi, para dolu poşeti çaldı. Parayı alan şüpheli aracına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir mahalle sakini, "Hanımıyla buradan gidiyorlarmış bankadan parayı çekmişler. Takip etmişler, tepesine binip parayı alıyorlar. Bindikleri arabayla yoluna devam ediyorlar." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı cadde

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Mağdur kişi AÖ (Kır saçlı olan ) polis otosuna binmesi

-Mahalle sakini ile röp

-Genel ve detay


Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
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