Tuzla'da bankadan çıkan kişiye sokak ortasında kapkaç - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Tuzla'da bankadan çıkan bir kişi yanında bulunan 120 bin lirasını kendisini araçla takip eden kapkaççıya kaptırdı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 13.00 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö, isimli bir kişi bankadan çektiği 120 bin lirayla caddede yürümeye başladı. Bu sırada kendisini takip eden bir aracın içinden çıkan kimliği belirsiz bir kişi, para dolu poşeti çaldı. Parayı alan şüpheli aracına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir mahalle sakini, "Hanımıyla buradan gidiyorlarmış bankadan parayı çekmişler. Takip etmişler, tepesine binip parayı alıyorlar. Bindikleri arabayla yoluna devam ediyorlar." dedi.