TUZLA'DA BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ALTIN HEDİYE EDİLDİ

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Tuzla'nın Yıldızlarına Ödül Yağmuru' etkinliğinde kültür, sanat, eğitim ve spor branşlarında başarılı olan öğrencilere altın hediye edildi. Etkinliğe katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bizim düşüncemiz, 15-20 yıl sonraki Tuzla'yı şimdiden ödüllendirerek, şimdiden başarıya alıştırarak ve başarıyla buluşturarak, daha mükemmel bir Tuzla'yı oluşturmaya çalışmaktır' dedi.

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Tuzla'nın başarılı öğrencilerinin ödüllendirildiği 'Tuzla'nın Yıldızlarına Ödül Yağmuru' programının 7'incisi Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılmayan törende Tuzla'da okuyan ve Tuzla'yı ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil eden öğrencilere altın hediye edildi. Programda kültür, sanat, eğitim ve spor branşlarında başarılı ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarına giden 51 öğrenciye ödüllerini Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu takdim etti.

'15-20 YIL SONRANIN MÜKEMMEL TUZLASINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,? Bugün altın yağmuru programındayız. Burada, Tuzla'daki sanattan, spordan, bilimden, tüm branşlardan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Burada özel çocuklarımız da var. Ben onları yürekten tebrik ediyorum. Kendilerini, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Onlar çok daha önemli başarılara imza attılar. Bizleri gururlandırdılar. İyi ki varlar. Bizim düşüncemiz, 15-20 yıl sonraki Tuzla'yı şimdiden ödüllendirerek, şimdiden başarıya alıştırarak ve başarıyla buluşturarak, daha mükemmel bir Tuzla'yı oluşturmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm branşlarda yapılan bu tür yarışmalar bizler için çok kıymetli. Biz Tuzla Belediyesi olarak üçüncü adres belirlemeye, elimizde sporda, sanatta ve bilimde çocuklarımıza çok ciddi eğitimler veriyoruz. 30 bine yakın öğrencimizi, birçok farklı branşta eğitime alıyoruz ve bu başarılar tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile Tuzla'da bir sinerji ile muhteşem başarılara imza atıyoruz? ifadelerini kullandı.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça 'Geleceğimizi şekillendirmedeki tek araç ve siz sevgili gençlerin geleceğe tutunmadaki tek aracı eğitimdir. Geleceği inşa etmek, gençliği inşa etmekten geçer. Çok doğru bir sözdür' dedi.