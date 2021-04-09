Tuzla'da toplanan bayat ekmekler ihtiyaç sahipleri için gıda kolisine dönüşüyor - Son Dakika

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Tuzla'da toplanan bayat ekmekler gıda kolilerine dönüştürülerek ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyor.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin 17 mahallesinde oluşturulan merkezlerde toplanan bayat ekmekler, anlaşma kapsamında özel bir firmanın deposuna gönderiliyor.

Depoda tartılan ekmekler, firma tarafından 300 kiloya bir gıda kolisi olacak şekilde değiştiriliyor. Gıda kolileri de Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Tuzla'da bir yılda toplanması hedeflenen yaklaşık 362 ton bayat ekmeğin gıda kolisi olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması planlanıyor.

Hem israfın önüne geçilirken hem de bayat ekmeklerin geri dönüşüme kazandırmasını sağlayan çalışma ile toplanan bayat ekmeklerden sağlanan 40 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.