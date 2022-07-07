Tuzla Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi büyüklerin evlerini tek tek temizledi.
Tuzla Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlı ile seferberlik başlatarak 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi büyüklerin evlerini tek tek temizledi. Ekipler ayrıca, 65 yaş üstü büyüklere çikolata hediye etti. Evleri temizlenen büyükler mutluluklarını dile getirdi. Öte yandan Cumartesi sabahı kılınacak bayram namazı öncesinde ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı.
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-TUZLA'DA BAYRAM ÖNCESİ İHTİYAÇ SAHİBİ 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN EVLERİ TEMİZLENDİ - Son Dakika