TUZLA'DA BEBEKLER YARIŞTI, ANNELER İZLEDİ - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde 8 haftalık eğitimlerini tamamlayan 0-3 yaş arasındaki çocuklar ve anneleri, sertifikalarını aldılar. Sertifika gününe özel düzenlenen törende bebekler, emekleme yarışması yaptılar. Ortaya çıkan keyifli anlar kameralar saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne gelen anneleri ve 0-3 yaş arasındaki çocuklar, 'Bebeğimle Oynuyorum' eğitim programı kapsamında düzenlenen 8 haftalık eğitimleri tamamladılar. 26 Kasım'da başlayan eğitimlerde anneler çocukları ile yaş grubuna özel hazırlanan eğitim programlarına katıldılar.

EMEKLEME YARIŞMASI YAPILDI

Sanat etkinlikleri, ritim çalışmaları, oyun, deney ve daha birçok etkinliği tamamlayan anne ve çocuklar için sertifika töreni düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte bebekler emekleme yarışması yaptılar. Ayrıca el baskısından hatıra tişörtü ve volkan deneyi yapıldı. Yaşanan keyifli anlar kameralara saniye saniye yansırken, programı bitiren tüm annelere de sertifika takdim edildi.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'nde 'Bebeğimle Oynuyorum' eğitimlerine katılmak isteyen anneler, 25 Ocak'ta başlayacak kayıtlar ile başvuru yapabilecekler. Yeni dönemdeki eğitimlere 0-3 yaş arasındaki çocuklara anneanneleri ve babaanneleri de eşlik edebilecekler.