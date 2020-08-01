Tuzla'da belediye hizmetleri bayramda da devam ediyor - Son Dakika

Tuzla'da belediye hizmetleri bayramda da devam ediyor

Tuzla Belediyesi vatandaşların huzurlu bir bayram tatili geçirebilmeleri için çalışmalarına tatil süresince de devam ettiğini duyurdu.

Tuzla'da belediye hizmetleri bayramda da devam ediyor, System.String[]

Tuzla Belediyesi vatandaşların huzurlu bir bayram tatili geçirebilmeleri için çalışmalarına tatil süresince de devam ettiğini duyurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Hemşerilerimizin sağlık, güvenlik ve huzur içinde aileleri ve sevdikleriyle güzel bir bayram yaşaması için yeni tedbirler alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Temizlik çalışmaları, dezenfekte uygulamaları, denetimler ve iletişim merkezimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Kurban Bayramı hazırlıklarını günler öncesinden tamamladığını belirten Tuzla Belediyesi, dört gün sürecek bayram tatili boyunca da hizmetlerine devam edeceğini duyurdu. Kurban satış yerlerinin denetimi, temizliği, dezenfekte edilmesi işlemlerini bayram süresince de sürdüren Tuzla Belediyesi ayrıca kesim ve kesim sonrası temizlik ve dezenfekte işlemlerine de devam ediyor. Aynı zamanda çocuklar için Şelale Eğitim Parkı amfi tiyatroda hazırlanan özel sahne gösterimleri ile dört gün boyunca çocukların da sevindirileceği belirtildi. Belediye, bayram öncesinde zabıta ve veteriner hizmetleriyle kontrolleri arttırarak denetimlerle vatandaşların sorun yaşamaması için çalışan ekiplerinin, bayram süresince de denetimleri kesintisiz sürdürdüğünü duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Alınan tedbirler ve çalışmaları değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şunları söyledi:

"Öncelikle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar ayrı bir duyguya sahiptir. Yardımlaşma, paylaşma, komşuluk ve akrabalık duygularıyla beraber toplumsal hassasiyetlerimizin de öne çıktığı bayram günlerinde bizlerde vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizin sağlık, güvenlik ve huzur içinde aileleri ve sevdikleriyle güzel bir bayram yaşaması için yeni tedbirler alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Temizlik çalışmaları, dezenfekte uygulamaları, denetimler ve iletişim merkezimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız. Öte yandan etkinlikler ile çocuklarımızın neşesine ve bayram sevincine ortak olmaya da devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ile vatandaşlarımızın Kurban Bayramı süresince görev başında olacağız. Hep beraber olacağımız, eski bayramların özlemini gidereceğimiz nice bayramlarda buluşabilmek dileklerimle herkesin bayramını tekrar kutluyorum"


Tuzla Belediyesi, Kurban Bayramı, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 04:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da belediye hizmetleri bayramda da devam ediyor - Son Dakika
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