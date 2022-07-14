TUZLA'DA BEYAZ EŞYA YÜKLÜ KAMYONET TIR'A ÇARPTI

TUZLA'da kamyonet önce duvara ardından park halindeki TIR'a çaptı. Kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Tuzla Orta Mahalle Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Halit Ömer yönetimindeki 41 R 5192 plakalı beyaz eşya yüklü kamyonet şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce duvara daha sonra park halindeki TIR'a çarparak, devrildi. Şoför, araçta sıkışırken çevrede bulunanlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonette hasar oluştu.

Yardım etmeye gelen Sait Kaya, "Ben aracımda yatıyordum. Sesi duyunca kaza olduğunu anladım. Dışarı çıktım. Yaralı aracın içinde sıkışmıştı. Kafasında kanama, yarık vardı. Kendisine tampon yaptık. Boyunluk aradık omuriliğinde zedelenme olabilir diye. 112 ekipleri gelince de kendilerine durumu bildirdik." dedi.