Tuzla'da binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi

TUZLA'da 2 genç kız, fotoğraf çekmek için bir binanın çatısına çıktı. Tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiren gençler, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayla Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde 2 katlı binanın çatısına çıkan 2 kız, fotoğraf çekmeye başladı. Düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan gençler, düşme tehlikesine rağmen rahat tavırlarla fotoğraf çekti. Sosyal medya hesaplarından ilginç paylaşımlar yapmak amacıyla çatıda fotoğraf çeken gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.