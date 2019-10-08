Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı.
14 dakika önce
Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:13 Kaynak: İHA
Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alındı. - İSTANBUL
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