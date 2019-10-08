Son Dakika Haberleri: Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan bir dairede yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan bir dairede yangın çıktı.

Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan bir dairede yangın çıktı.

2 saat önce

Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan bir dairede yangın çıktı.

Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alındı.

Tuzla'da bir apartmanın en üst katında bulunan bir dairede yangın çıktı.

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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