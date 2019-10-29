Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiası
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Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiasıİSTANBUL - Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiası
İSTANBUL - Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi. Olay yerine AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.
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