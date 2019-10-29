Son Dakika Haberleri: Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiası
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiası

Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiası

1 saat önce

Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiasıİSTANBUL - Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi.

Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiası

İSTANBUL - Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi. Olay yerine AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiası

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğla dere yatağına uçan öğrenci servisinin kadın şoförü yaşamını yitirdi
Mansur Yavaş'tan Ankara'da köyüne ev yaptırmak isteyenlere müjde: 100 metrekareye kadar bir kuruş para ödemeyeceksiniz Hatay'da kimyasal zannedilen köpük vatandaşlara panik yaşattı Uyuşturucu bağımlısı eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 17:30:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]