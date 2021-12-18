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Tuzla'da bir evin bahçesindeki 12 ton çöp ekiplerce temizlendi - Son Dakika

Tuzla'da bir evin bahçesindeki 12 ton çöp ekiplerce temizlendi

18.12.2021 14:00
Tuzla'da bir evin bahçesindeki 12 ton çöp ekiplerce temizlendi

Tuzla'da, bir kişinin evinin bahçesinde topladığı yaklaşık 12 ton çöp, vatandaşların şikayetlerinin ardından belediye ekiplerince temizlendi.

Tuzla'da, bir kişinin evinin bahçesinde topladığı yaklaşık 12 ton çöp, vatandaşların şikayetlerinin ardından belediye ekiplerince temizlendi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir vatandaş, çevredeki konteynerlerden topladığı yaklaşık 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı.

Kokudan rahatsız olan çevre sakinleri durumu Tuzla Belediyesine bildirdi. Eve gelen temizlik ekiplerinin çalışmaları sonucu çöpler bahçeden toplandı.

Söz konusu kişinin bahçesinden 6 ay önce de yaklaşık 16 ton çöp toplandığı öğrenildi.

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla'da bir evin bahçesindeki 12 ton çöp ekiplerce temizlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da bir evin bahçesindeki 12 ton çöp ekiplerce temizlendi - Son Dakika
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