Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamada 4 şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamada 4 şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebi

11.08.2022 15:41
Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamada 4 şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebi

Tuzla'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Tuzla'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Tuzla'da 29 Nisan tarihinde Tuzla Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir vernik fabrikasında patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından fabrika alevlere teslim olmuştu. Yangında 3 işçi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi yaralanmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Tuzla Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren kimyasal üretim yapılan iş yerinde patlama gerçekleştiği, patlama nedeniyle iş yerinde çalışan 3 kişinin vefat ettiği ve iş yeri çevresindeki fabrikalar ile araçların zarar gördüğü hatırlatıldı. Soruşturma çerçevesinde ifadeleri alınan maktul yakınlarının olayda kusuru bulunan yetkili ve sorumlulardan şikayetçi olduklarını söyledikleri kaydedildi.

"Patlama anında iş yerinde 5 kişiydik"

İddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Şüpheli Mustafa Umut B. savunmasında, iş yeri sahibi olduğunu, bahse konu yere yeni taşındıklarını, gerekli başvuruları yaptıklarını ve ruhsat işlemlerinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Patlama sırasında iş yerinde 5 kişinin olduğunu söyleyen Mustafa Umut B., "Vefat eden 3 kişi dışında annem ve ben vardık. Patlama sırasında iş yerinde üretim yapılmıyordu. İş yerinde sadece stok olarak sevkiyata hazır haldeki metil, etil, keton ve peroksit ürünler bulunuyordu" dedi.

İş yerinde AR-GE bölümünde çalıştığını söyleyen şüpheli Onur D., firmada çıkan ürünlerin analizlerini yaparak formül geliştirmek için çalışmalar yaptığını ancak uzun zamandır deney ya da analiz yapmadığını, vefat eden işçilerin üretim bölümünde çalıştığını, olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söyledi.

Şüpheli Songül Ö. ifadesinde, İlkin G. tarafından firmada iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirildiğini beyan etti. Şüpheli İlkin G.'nin ise, "Her ay 2 saat firmaya giderek saha denetimleri yapıyordum ve gözlemlerimi tavsiye niteliğinde işverene sunuyordum. Firma üzerinde iş durdurma yetkim yoktur. Her kimyasalın kendisine özgü malzeme güvenlik bilgi formları vardır. Bunları iş yerinde gerekli yerlere asarız. Patlamada herhangi bir kusur ve ihmalim söz konusu değildir" dediği kaydedildi.

İş yeri sahibi asli kusurlu bulundu

Alınan bilirkişi raporunda, şüphelilerden iş yeri sahibi Mustafa Umut B.'nin asli derecede kusurlu olduğu, Onur D. ile İlkin G.'nin tali kusurlu olduğu, Songül Ö.'nün ise herhangi bir ihmalinin olmadığı vurgulandı. Ancak savcılık, bilirkişi raporuna göre her ne kadar ihmali olmasa da iş güvenliği uzmanı şüpheli Songül Ö.'nün de evrakların nüshasını gördüğü ve bilgi sahibi olduğu için patlamada ihmalinin bulunduğunu belirtti.

İddianamede, tutuklu şüpheliler Mustafa Umut B., Onur D., İlkin G. ile tutuksuz şüpheli Songül Ö.'nün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

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Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı TUZLA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ PATLAMA: 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ TUZLA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ PATLAMA: 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Kaynak: İHA

Mustafa Umut, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamada 4 şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamada 4 şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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