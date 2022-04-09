Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü

09.04.2022 10:17
Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü

İstanbul Tuzla'da sanayi sitesindeki bir fabrikanın atık toplama merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Tuzla'da sanayi sitesindeki bir fabrikanın atık toplama merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi'ndeki reçine imalatı yapan bir fabrikanın dışarıdaki atık toplama merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle fabrikanın ana binasına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
Tuzla'da bir dairede çıkan yangın söndürüldü Tuzla'da bir dairede çıkan yangın söndürüldü Mahalleyi atık toplama merkezine çevirdiler, yayılan koku vatandaşı bezdirdi Mahalleyi atık toplama merkezine çevirdiler, yayılan koku vatandaşı bezdirdi Plastik malzeme üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü Plastik malzeme üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Erzurum geceyi lapa lapa yağan karla geçirdi: Kent sabaha sisle uyandı
11:15 Psikolog Esra Ezmeci yeni itiraflar yayınladı: Kocamın erkek sevgilisi varmış, kıskanma tek kadın sensin diyor!
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:44:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement