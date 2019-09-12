Tuzla'da bir gıda fabrikasında amonyak gazından 3 kişi etkilendi.
1 saat önce
Tuzla'da bir gıda fabrikasında amonyak gazından 3 kişi etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
Tuzla'da bir gıda fabrikasında amonyak gazından 3 kişi etkilendi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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