Son Dakika Haberleri: Tuzla'da bir gıda fabrikasında amonyak gazından 3 kişi etkilendi.
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Tuzla'da bir gıda fabrikasında amonyak gazından 3 kişi etkilendi.

1 saat önce

Tuzla'da bir gıda fabrikasında amonyak gazından 3 kişi etkilendi.

Tuzla'da bir gıda fabrikasında amonyak gazından 3 kişi etkilendi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla'da bir gıda fabrikasında amonyak gazından 3 kişi etkilendi.

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
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