Son Dakika Haberleri: Tuzla'da bir hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı... O anlar kamerada
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Tuzla'da bir hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı... O anlar kamerada

22 dakika önce

Tuzla'da bir hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı.

Tuzla'da bir hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı... O anlar kamerada
İSTANBUL - Tuzla'da bir hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan halk otobüsünün de bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaklaşık 10 kişi yaralandı.
Tuzla'da bir hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı... O anlar kamerada
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:12 Kaynak: İHA
Tuzla, 3. Sayfa
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