İstanbul'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Tuzla'da uygulama yapıldı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi iş birliğiyle İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'nde emniyet kemeri denetimi ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından durdurulan araçların sürücüleri ve yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak, broşür ve maske dağıtıldı.

Denetimler sırasında açıklamada bulunan Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Bi Hareketine Bakar Hayat temalı uygulamayı, İçişleri Bakanlığımız insanlarımıza emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalığı hatırlatmak için bizlere tamim etti. Emniyet kemeri, trafik kazalarında yaralanma ihtimalini yüzde 60 azaltıyor. Ölüm riskini de yüzde 45 azaltıyor. Çok önemli bir veridir. Bu verileri sürücülerimize ve araç içerisinde seyahat eden vatandaşlarımıza hatırlatmak için bu uygulamayı yaptık" değerlendirmesinde bulundu.