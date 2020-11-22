Tuzla'da bir kediyi öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı - Son Dakika

Tuzla'da, elindeki poşette öldürülmüş kedi ile bıçak bulunması üzerine gözaltına alınan şüpheli, tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım 20.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bir kadının poşete koyduğu kediyi "yiyeceğini" söylediği yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

Polis, Fatma Ç'yi (41) elindeki poşette derisi yüzülmüş ve öldürülmüş bir kedi ile bıçağı görmesi üzerine gözaltına aldı.

Fatma Ç'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu uyarınca 1902 lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan 5 suç kaydı bulunduğu ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavisi için hastaneye sevk edildi.