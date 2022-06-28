Alınan bilgiye göre, Eski Ankara Asfaltı Caddesi Tepeören Trafo Merkezi karşısındaki arazide, yola yakın bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Tuzla'daki boş arazide bir kişi ölü olarak bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.