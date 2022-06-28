Son dakika haberleri... Tuzla'daki boş arazide bir kişi ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tuzla'daki boş arazide bir kişi ölü olarak bulundu

28.06.2022 19:58

Gelen son dakika haberine göre Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eski Ankara Asfaltı Caddesi Tepeören Trafo Merkezi karşısındaki arazide, yola yakın bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, orta yaşlardaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ölen kişinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak bir belge çıkmadığı öğrenildi.

Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tuzla'daki boş arazide bir kişi ölü olarak bulundu - Son Dakika

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