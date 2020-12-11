Tuzla'da bir sitenin saunasında korkutan yangın: 8 yaralı - Son Dakika

Tuzla'da bir sitenin saunasında korkutan yangın: 8 yaralı

11.12.2020 09:07
Tuzla'da bir sitenin saunasında korkutan yangın: 8 yaralı, System.String[]

Tuzla'da üç bloktan oluşan ve üç yüze yakın dairenin olduğu belirtilen sitenin saunasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Tuzla'da üç bloktan oluşan ve üç yüze yakın dairenin olduğu belirtilen sitenin saunasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tüm binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar dairelerinde mahsur kaldı.

Tuzla, Evliya Çelebi Mahallesi, Mimarbaşı Sokak üzerinde bulunan 3 bloktan oluşan ve üç yüze yakın dairenin olduğu sitenin eksi birinci katında bulunan saunada saat 01.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanın sardığı binada mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu. Hatalı park yapan otomobiller çekicilerle çekilerek itfaiye araçlarına yol açıldı. Sokak giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri site içerisine de itfaiye erleri dışında kimsenin girmesine izin vermedi. Elindeki megafonla "İçeride mahsur kalan ve dairesinden dışarıya yoğun duman nedeniyle çıkamayan varsa cama çıkıp el sallasın" diye ikazda bulunan itfaiye personeli altı katlı binada mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlattı. Onlarca vatandaşı tahliye eden ekipler, birisi yaşlı ve yatağa bağlı hasta olmak üzere sekiz kişiyi ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Yangının paniği ile kaçmaya çalışırken parmağı kopan bir vatandaş da hastaneye sevk edildi

Yoğun dumanın sardığı binada yaşanan panik esnasında apartmandan dışarıya çıkmak isteyen bir vatandaş parmağını kapıya sıkıştırdı. İtfaiye eri kopan parmağı bulup acil sağlık ekibine teslim etti. Yaralı vatandaş kopan uzvuyla birlikte en yakın hastaneye sevk edildi. Yoğun dumanın kapladığı binadan kurtarılan bir vatandaş, "Bağırdılar 'Yangın var' diye koridora çıktım her taraf duman içinde insanlar bağıra bağıra dışarıya çıktılar. Bayılanlar oldu, itfaiye merdiveni bir noktaya yetişemedi. Alt tarafta sauna da çıkmış yangın kendimizi dışarıya zor attık." derken bir diğer site sakini, "Saunadan çıktı diyorlar yangın, ben cama çıktım dışarıya çıktım. Saunanın kapalı olması gerekiyordu, kapalı zaten. Binada yangın merdiveni yok; yaralılardan ziyade baygınlık geçirenler oldu. Korkudan atlayan oldu, ikinci kattan." ifadelerini kullandı.

SAUNADAN KAÇAN KİŞİLERİN OLDUĞU İDDİA EDİLİRKEN; SİTE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yüzlerce dairenin bulunduğu site içerisinde çıkan yangından dolayı sokağa dökülen site sakinleri yönetime isyan etti. Polis ekiplerine yaşadıkları durumu anlatan apartman sakinleri, yangın merdiveninin bulunmadığını ifade ederek yangın ikaz sisteminin çalışmadığını ifade etti. Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre saunadan çıkarak otomobille kaçan kişiler oldu. İddiaların araştırılması ve yangının kesin nedeninin tespit edilmesi için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kant, "Saunadan kaynaklı bir yangın oldu ve sitenin içerisinde oluşan dumandan vatandaşlar sıkıntı yaşadı. İtfaiye, polis ve çalışan arkadaşlarımızla beraberiz. Vatandaşlarımızda şu anlık ciddi bir durum yok, can kaybı yok ondan dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullanırken dumandan etkilenen ve tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşlara Tuzla Belediyesine bağlı ekipler ayran dağıttı. Polis ekipleri itfaiye ekiplerinin rahat çalışabilmesi için bina girişini boşaltırken çok sayıda ambulansta dumandan etkilenen vatandaşlara oksijen desteği verildi.

POLİS EKİPLERİ VATANDAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Bina sakinlerinin yönetime sert tepki göstermesi üzerine polis ekipleri vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre dil döktü. Tekerlekli sandalyede olan ve yoğun dumanın sardığı binadan tahliye edilen çocukla polis memurunun konuşması kameraya yansırken bir kadının 'Muhatap bulamıyorum' sözleri üzerine polis ekipleri sakin olması gerektiğini ifade ederek itfaiye ekiplerinin bilgilendirme yapması beklediğini söyledi. Binadaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken duman tahliyesi uzun süre devam etti.

(Hanifi Bayar/İHA)

İtfaiye, Yangın, Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da bir sitenin saunasında korkutan yangın: 8 yaralı - Son Dakika


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