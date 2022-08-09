Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı

Tuzla'da bir tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 350 işçi, fabrikanın yönetiminin kendilerini işten çıkarmasını ve tazminatlarını eksik verdiğini iddia ederek eylem yaptı. Alacaklarının olduğunu, tazminatlarında kesinti yapıldığını ve ücretlerin tam olarak yatırılmadığını iddia eden fabrika işçileri, fabrika önünde eyleme başladı. Yaklaşık 18 gündür fabrika önünde eylem yapan işçiler fabrika yönetimiyle görüşmek istediklerini bildirirken çok sayıda polis ekipleri fabrika önünde güvenlik önlemi aldı.

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Fabrika içerisinden çıkan ve fabrika yönetimine ait olduğu tahmin edilen otomobillerin çıkışını engellemek isteyen işçilere polis müdahale etti. Zaman zaman polis ve işçiler arasında arbede yaşanırken 2 fabrika işçisi yaşanan arbede esnasında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"YILLARDIR VERDİĞİMİZ EMEK GASBEDİLDİ"

Fabrika işçilerinden Gülden Gündoğ, "Fabrika çalışanıyız, burada yıllardır emeğimiz var. Patron fabrikayı kapattı. Haklarımızı gasp ediyor. 18-19 gündür burada gece gündüz nöbetteyiz. Polis müdahalesiyle karşı karşıyayız. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yaklaşık 300 çalışan mağdur edildik. Bayılanlar oldu polis müdahalesiyle" dedi.

"NE İKRAMİYE NE TAZMİNAT VERİYORLAR"

İşten çıkarılan engelli fabrika işçisi Sefer Kapusuz'un annesi Emine Kapusuz, "Oğlum yıllardır bu fabrikada çalışıyor. Bu sene işine son verdiler. Ne ikramiye ne de tazminat veriyorlar. 350 kişiyi attılar dışarıya. Bu hak mı, hukuk mu? 18 gündür buradayız. Benim oğlum engelli" ifadelerini kullandı.

"SESİMİZİ DUYMUYORLAR"

18 gündür fabrika önünde eylemde olan işçi Sema Lermi, "Patronumuz bizi bir böcek gibi kapıya süpürdü. Bugün de bütün malları dışarı çıkardı bizi ezdirerek. Bizim kanımızı döktüler. Allah'a havale ediyoruz. Ben çatıya çıktım, atlayacaktım kimse beni korumadı. Bizi topluca işten çıkardılar, haklarımızı vermediler. Sesimizi duymuyorlar, müzakereye yanaşmıyorlar. Resmen paralarımızı aldı, cebine koydu ve bize vermiyor" dedi.