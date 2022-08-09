İşten çıkarılan fabrika işçileri ile polis arasında gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi

İşten çıkarılan fabrika işçileri ile polis arasında gerginlik

09.08.2022 16:54
İşten çıkarılan fabrika işçileri ile polis arasında gerginlik

Tuzla'da bir tekstil fabrikasında işten çıkarılan yaklaşık 350 işçi, fabrika önünde eylem yaptı.

Tuzla'da bir tekstil fabrikasında işten çıkarılan yaklaşık 350 işçi, fabrika önünde eylem yaptı. Polisle işçiler arasında zaman zaman arbede yaşandı, arbede sırasında 2 işçi fenalaştı.

Tuzla'da bir tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 350 işçi, fabrikanın yönetiminin kendilerini işten çıkarmasını ve tazminatlarını eksik verdiğini iddia ederek eylem yaptı. Alacaklarının olduğunu, tazminatlarında kesinti yapıldığını ve ücretlerin tam olarak yatırılmadığını iddia eden fabrika işçileri, fabrika önünde eyleme başladı. Yaklaşık 18 gündür fabrika önünde eylem yapan işçiler fabrika yönetimiyle görüşmek istediklerini bildirirken çok sayıda polis ekipleri fabrika önünde güvenlik önlemi aldı.

Fabrika içerisinden çıkan ve fabrika yönetimine ait olduğu tahmin edilen otomobillerin çıkışını engellemek isteyen işçilere polis müdahale etti. Zaman zaman polis ve işçiler arasında arbede yaşanırken 2 fabrika işçisi yaşanan arbede esnasında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fabrika işçilerinden Gülden Gündoğ, "Fabrika çalışanıyız, burada yıllardır emeğimiz var. Patron fabrikayı kapattı. Haklarımızı gasp ediyor. 18-19 gündür burada gece gündüz nöbetteyiz. Polis müdahalesiyle karşı karşıyayız. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yaklaşık 300 çalışan mağdur edildik. Bayılanlar oldu polis müdahelesiyle" dedi.

İşten çıkarılan engelli fabrika işçisi Sefer Kapusuz'un annesi Emine Kapusuz, "Oğlum yıllardır bu fabrikada çalışıyor. Bu sene işine son verdiler. Ne ikramiye ne de tazminat veriyorlar. 350 kişiyi attılar dışarıya. Bu hak mı, hukuk mu? 18 gündür buradayız. Benim oğlum engelli" ifadelerini kullandı.

18 gündür fabrika önünde eylemde olan işçi Sema Lermi, "Patronumuz bizi bir böcek gibi kapıya süpürdü. Bugün de bütün malları dışarı çıkardı bizi ezdirerek. Bizim kanımızı döktüler. Allah'a havale ediyoruz. Ben çatıya çıktım, atlayacaktım kimse beni korumadı. Bizi topluca işten çıkardılar, haklarımızı vermediler. Sesimizi duymuyorlar, müzakereye yanaşmıyorlar. Resmen paralarımızı aldı, cebine koydu ve bize vermiyor" dedi.

(Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan - İHA)

YORUMLAR
500
Tuzla'da işten çıkarılan fabrika işçileri ile polis arasında gerginlik Tuzla'da işten çıkarılan fabrika işçileri ile polis arasında gerginlik AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ: SAVAŞI BİTİREBİLECEK TEK LİDER VAR AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ: SAVAŞI BİTİREBİLECEK TEK LİDER VAR
Kaynak: İHA

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşten çıkarılan fabrika işçileri ile polis arasında gerginlik - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
15:09 Trump'ın evine düzenlenen baskından önce kafa karıştıran fotoğraf! Klozet atılan kağıtlar şüphe uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 16:54:23. #1.13#
SON DAKİKA: İşten çıkarılan fabrika işçileri ile polis arasında gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş