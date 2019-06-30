Tuzla'da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı
1 saat önce
TUZLA'da boş arazide bulunan üç fiber teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:05 Kaynak: DHA
TUZLA'da boş arazide bulunan üç fiber teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneler kullanılamaz hale geldi. Olay saat 12.40 sıralarında Tuzla
Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle boş arazide bulunan üç teknede yangın çıktı. Olayı gören çevre sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede söndürürken tekneler kullanılamaz hale geldi. Teknelerin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
- İstanbul
İstanbul Hasdal'da orman yangını
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın
Saadet Partili vekil: Ceza ve Mercan Dede Meclis'te konser versin
CHP'li vekil, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi