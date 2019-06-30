Son Dakika Haberleri: Tuzla'da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı
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Tuzla'da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı

1 saat önce

TUZLA'da boş arazide bulunan üç fiber teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla'da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı, System.String[]
TUZLA'da  boş arazide bulunan üç fiber teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneler kullanılamaz hale geldi. Olay saat 12.40 sıralarında Tuzla Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle boş arazide bulunan üç teknede yangın çıktı. Olayı gören çevre sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken tekneler kullanılamaz hale geldi.  Teknelerin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:05 Kaynak: DHA
İtfaiye, Tuzla, Güncel
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