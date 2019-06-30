Tuzla'da boş arazideki teknelerde yangın
1 saat önce
Tuzla'da boş arazide bulunan teknelerde yangın çıktı.
Tuzla
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
'da boş arazide bulunan teknelerde yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, boş arazide bulunan eski teknelerde yangın çıktı. Tekneler alev alev yanarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
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