Son Dakika Haberleri: Tuzla'da boş arazideki teknelerde yangın
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Tuzla'da boş arazideki teknelerde yangın

1 saat önce

Tuzla'da boş arazide bulunan teknelerde yangın çıktı.

Tuzla'da boş arazideki teknelerde yangın, System.String[]
Tuzla'da boş arazide bulunan teknelerde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, boş arazide bulunan eski teknelerde yangın çıktı. Tekneler alev alev yanarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Tuzla, 3. Sayfa
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