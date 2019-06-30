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Tuzla'da boş arazideki teknelerde yangın

1 saat önce

Tuzla'da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı.

Tuzla'da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazideki terkedilen teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazideki 3 tekne alev alev yandı. Yangına Orhanlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken vatandaşlar, yangının sokakta kalan ve tekneleri mesken tutan çocuklar tarafından çıkarıldığını iddia etti. Yangının ardından tekneler küle dönerken, vatandaşlar yetkililerden boş arazideki teknelerin kaldırılmasını istedi.
(Mustafa Esen/İHA)
Tuzla'da boş arazideki teknelerde yangın
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
İtfaiye, Tuzla, Güncel
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