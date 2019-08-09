Son Dakika Haberleri: Tuzla'da boya fabrikası alev alev yandı(1)
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Tuzla'da boya fabrikası alev alev yandı(1)

1 saat önce

TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

Tuzla'da boya fabrikası alev alev yandı(1), System.String[]
TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.  Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışması devam ediyor.



- İstanbul
Organize Sanayi Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:30 Kaynak: DHA
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