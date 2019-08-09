Tuzla'da boya fabrikası alev alev yandı(1)
1 saat önce
TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:30 Kaynak: DHA
TUZLA Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışması devam ediyor.
- İstanbul
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