Son Dakika Haberleri: TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI
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TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

41 dakika önce

TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI(ek bilgi ve görüntülerle)Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHATuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI(ek bilgi ve görüntülerle)
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmalarının ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alındı. Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlatırken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:49 Kaynak: DHA
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