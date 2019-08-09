Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmalarının ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan fabrikanın havadan görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-Detaylar