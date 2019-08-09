TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHATuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:34 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmalarının ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alındı.
Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan fabrikanın havadan görüntüsü
-İtfaiye ekipleri
-Detaylar
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