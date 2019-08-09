TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(1)
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Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHATuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:52 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Oaly yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışması devm ediyor.
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