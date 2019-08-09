Son Dakika Haberleri: TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
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TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR

37 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHATuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Oaly yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışması devm ediyor.
Organize Sanayi Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:51 Kaynak: DHA
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