Tuzla'da bulunan 136 park çocuklar için dezenfekte edildi - Son Dakika

Tuzla'da bulunan 136 park çocuklar için dezenfekte edildi

15.03.2021 16:32

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 136 oyun alanı ve çocuk parkı, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından belirli periyodlarla özel karışımlar ile dezenfekte edildi.

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 136 oyun alanı ve çocuk parkı, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından belirli periyodlarla özel karışımlar ile dezenfekte edildi.

Tuzla'nın ilçe sınırları içerisinde bulunan 136 oyun alanı ve çocuk parkı içerisindeki çocuk oyun grupları, banklar, park ve oyun alanlarının zemini, spor aletleri özel karışımlar ile Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Yapılan dezenfekte işleminin ardından çocukların oyun oynarken temas edebileceği yüzeyler temizlenerek olası bulaş riskinin de önüne geçildi.

'ÇOCUKLARIN TEMAS ETTİĞİ HER NOKTAYI DEZENFEKTE EDİYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı özellikle çocuklar ve gençler için titizlikle yürütüyoruz. Çocukların gün içerisinde oyunlar oynadıkları yerler olan parklarımızı, düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Çünkü çocuklar oyun oynarken, elleri ile çok fazla noktaya temas ederler. Biz de çocuklarımız daha güvenli oyun oynasınlar diye temas ettikleri her noktayı dezenfekte diyoruz. Tüm Tuzla'yı altınla kaplasak bile önemli değil, mühim olan çocuklarımız için bir şeyler yapmaktır" diye konuştu.

'ÇOCUĞUNU TORUNUNU TEMİZ PARKLARA GETİRMEYİ KİM İSTEMEZ Kİ'

Ümraniye'den torununu görmek için gelen bir vatandaş, "Çocuğunu, torununu temiz parklara getirmeyi kim istemez ki. Onun için her şeyimiz feda. Mümkün olduğunda hijyenik yerlere götürmeye çalışıyoruz? dedi. Çocuğunu parka getiren Celal Akın ise, "Bu parkı çok seviyoruz. Oyun alanları çok iyi. Dezenfekte etmenizden dolayı da çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN VE HALKIN TEMAS ETTİĞİ NOKTALARI DEZENFEKTE EDİYORUZ'

Parkları dezenfekte eden Tuzla Belediyesi Personeli Özgür Karakurt, "Düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın daha sağlıklı, daha iyi oynayabilmeleri için. Parklar içerisinde oyun grupları olsun, spor alanları olsun, çocukların ve halkın temas ettiği bütün noktaları düzenli olarak dezenfekte ediyoruz" dedi.

Tuzla'da bulunan 136 park çocuklar için dezenfekte edildi
Tuzla'da bulunan 136 park çocuklar için dezenfekte edildi
Tuzla'da bulunan 136 park çocuklar için dezenfekte edildi
Tuzla'da bulunan 136 park çocuklar için dezenfekte edildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da bulunan 136 park çocuklar için dezenfekte edildi - Son Dakika


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