Tuzla'da çevre dostu ilaçlama devam ediyor - Son Dakika

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sinek ve larva mücadelesi için çalışmalara hız veren Tuzla Belediyesi, Mart ayı itibariyle başlattığı zararlı haşerelerle mücadelesini, ilçenin 17 mahallesinde periyodik ilaçlama çalışmaları ile devam ettiriyor.

Tuzla Belediyesi, sinek ve larva mücadelesini devam ettiriyor.Mücadele kapsamında sineklerin üreme alanlarını tespit edilerek, kanal, dere, gölet, bataklıklar, çöp konteynerler, su varilleri ve su kuyuları gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Tuzla Belediyesi üç aşamalı periyodlarla devam eden larva mücadelesini, çevre dostu, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen yöntemlerle yürüttüğünü, vatandaşların talepleri üzerine açık ve kapalı alanlarda haşere mücadelesi de yapmaya devam ettiğini duyurdu.

LARVA MÜCADELESİ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

"Sinek ve larvalarla mücadelenin ana kısmını ilaçlama alsa da, ilaçlama tek yöntem değil" diyen Tuzla Belediyesi ilaçlama ekipleri, vatandaşları da alınacak küçük tedbirlerle mücadeleye destek olmaya çağırıyor. Çevre ve toplum sağlığı için, sinek ve benzeri haşere türü zararlıların üremesine sebep vermemek adına dikkat edilmesi gereken konu başlıkları şöyle açıklandı;

"Ağzı kapatılmamış çöp kovaları ve kapağı kapatılmamış çöp konteynerleri özellikle kara sineklerin üreme alanıdır.

Çevreye gelişigüzel atılmış biriktirilmiş çöpler de larva için üreme alanlarını oluşturmaktadır.

Hayvan gübreleri üzeri açık bırakıldığında sineklerin üremeleri için uygun koşulu oluşturmaktadır.

Hayvan suluklarında uzun süre su bulundurulmamalıdır.

Ağzı açık olan bidon ve varillerde kesinlikle su bulundurulmaması gerekmektedir.

Çevrede bulunan araç lastikleri, içerlerinde yağmur sularını barındırdığından, sivrisinekler için üreme alanı oluşturmaktadır. Açık alanda atık araç lastiği bulunmamalıdır.

İnşaat temellerinde ve bodrum katlarda su birikintileri oluşmamasına dikkat edilmeli, zorunlu hallerde bu alanların ilaçlanması için belediyeye haber verilmelidir.

Kullanılmayan, içerisinde durgun su bulunan süs ve yüzme havuzları, sivrisinek üretir. Suyun devir daim etmediği havuzlarda su bulundurulmamalıdır.

Kullanılmayan tas vb. kaplarda, uzun süre su bulundurulmamalıdır. Az miktarda da olsa, bu kaplardaki suların, bir mahalleyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üretmeye yeterli olduğu unutulmamalıdır."

Tuzla Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürürken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " Özellikle COVID 19 süreci bize kişisel temizliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tedbir almak en önemli mücadele yöntemidir. Bir yerde bir sorun oluşmasından sonra verilen mücadelen ziyade, küçük önlemlerle alacağımız kişisel tedbirler ile çevre ve halk sağlığı için zarar oluşturacak sonuçları engelleyebiliriz. Vatandaşlarımızın sağduyusuna her zaman çok ihtiyacımız olduğu gibi, sinek ve larva mücadelesinde de kişisel tedbirlerin alınması konusunda işbirliğine her zaman ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istiyorum. İlaçlama ve benzeri mücadele aralıksız sürdürülürken, hem mücadelenin başarıya ulaşması, hem de kendi sağlığımız için kişisel tedbirleri alalım. Sinek ve benzeri zararlılar ile mücadele sağlık açısından çok önemli. Pandemi süreci normalleşmeye dönerken lütfen bizler tüm tedbirlerimizi almaya aynı ciddiyetle devam edelim" sözleriyle mücadele ve tedbirler hakkındaki görüşlerini paylaştı. Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen ilaçlama tedbirlerinin yaz boyunca devam edeceği, kişisel tedbirler ile atıkların poşetlenmeden atılmaması ve su birikintisi benzeri yerlerin oluşmaması için çağrı ve bilgilendirmelerin eş zamanlı sürdürüldüğü bildirildi.