Son Dakika Haberleri: Tuzla'da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldı
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldı

Tuzla'da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldı

1 saat önce

Tuzla'da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldıİSTANBUL - Tuzla'da bir sokakta bulunan rögar kapaklarından çevreye kötü kokuların yayılması paniğe neden oldu.

Tuzla'da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldı

İSTANBUL - Tuzla'da bir sokakta bulunan rögar kapaklarından çevreye kötü kokuların yayılması paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, incelemelerde sağlığa zararlı bir unsur olmadığı anlaşıldı.

Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak'ta bulunan rögar kapaklarından çevreye kötü kokular yayıldığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çevreye yayılan koku paniğe eden oldu. Yapılan incelemelerde insan sağlığını tehlikeye atacak bir unsur olmadığı tespit edildi.

Tuzla'da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldı

İtfaiye, Tuzla, Polis, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:57 Kaynak: İHA
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