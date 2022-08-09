ÜCRETLİ OTOYOLDA KATLANIR PLAKA KURNAZLIĞI - Son Dakika
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ÜCRETLİ OTOYOLDA KATLANIR PLAKA KURNAZLIĞI

09.08.2022 10:32

TUZLA'da cip sürücüsü, otoyolda geçiş ücreti ödememek için taktırdığı katlanır plaka sistemiyle plakasını gizledi.

TUZLA'da cip sürücüsü, otoyolda geçiş ücreti ödememek için taktırdığı katlanır plaka sistemiyle plakasını gizledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köprü, otoyol gibi ücretli yollarda geçiş ücretlerini ödemek istemeyen sürücüler yeni yöntemlere başvurmaya başladı. Bez, çamur ve kağıtla plaka kapatan sürücülere rastlanırken, bir cip sürücüsü ise katlanır plaka sistemiyle görüldü. Tuzla mevkiinde seyir halindeki cip sürücü, ücretli otoyola girdiğinde katlanır sistemle plakasını gizlediği görüldü. Çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Gizli plaka, elektrikli plaka ya da kumandalı plaka adlarıyla internette satışı yapılan plakaların fiyatları 1500 lira ile 3000 lira arasında değişiyor.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜCRETLİ OTOYOLDA KATLANIR PLAKA KURNAZLIĞI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜCRETLİ OTOYOLDA KATLANIR PLAKA KURNAZLIĞI - Son Dakika
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