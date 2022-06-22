Tuzla'da Çocuk Girişimciler Çarşısı açıldı - Son Dakika
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Tuzla'da Çocuk Girişimciler Çarşısı açıldı

22.06.2022 14:06
Tuzla'da Çocuk Girişimciler Çarşısı açıldı

Tuzla Belediyesi 8-14 yaş arası çocukların ürünlerini satabileceği Çocuk Girişimciler Çarşısı'nı açtı.

Tuzla Belediyesi 8-14 yaş arası çocukların ürünlerini satabileceği Çocuk Girişimciler Çarşısı'nı açtı. Proje kapsamında; çocukların kendilerini daha iyi tanıması, geri dönüşüm bilincinin artırılması, ticaret ahlakının kazandırılması ve etkili bir birey olmaları amaçlanıyor.

Ekonomik farkındalığın oluşturulması hedeflenen çarşıda çocuklar, kendileri için özel kurulan 250 adet stant ile getirdikleri ürünleri vatandaşlara pazarlayarak, satışlarını gerçekleştirecek. Gelirin, çarşının girişine konulan kumbaraya atılması ve toplanan parayla doğuda belirlenecek ilkokullarda dijital kütüphane oluşturulması planlanıyor.

Açılışı yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, stantları tek tek gezerek çocuk girişimcilerle sohbet etti. Tuzla Marina'daki çarşı akşam 20.00'ye kadar açık olacak.

"GİRİŞİMCİLİK RUHUNUN GELİŞTİRİLMESİ LAZIM"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı etkinlikle ilgili "Bugün burada eğlenceli, çok neşeli gerçekten çok kıymetli önemli bir organizasyona imza atıyoruz. Çocuklar için girişimcilik çarşısı değil aslında hayatı deneyimleme laboratuvarı. Girişimciliğin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gelişen dünyada online ticaret bu kadar ilerlemişken girişimcilik ruhunun geliştirilmesi lazım. Oyunlaştırma yöntemiyle hem çocuklarımızın hem de vatandaşlarımızın farkındalığını artırmayı düşünüyoruz. Çocuklar burada hayatı deneyimleyerek öğreniyor. Geri dönüştürülerek kullanılan malzemelerle çevreye de katkı sağlıyorlar. Çocuklarımızın doğaya, çevreye karşı iyilik farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

5. sınıf öğrencisi Çınar Ada ise "Burada oyuncaklarımızı, kitaplarımızı satıyoruz. Buradan kazandığımız paraları ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlayacağız. Oyuncağım süper kahramanı satarken, aslında kendimi gerçek bir kahramanmış gibi hissediyorum" diye konuştu.

3. Sınıf öğrencisi Ömer Enis Kösterit de "Oyuncaklarımı, tekli kitapları 5 liraya, setleri de 15 liraya satıyorum. Burada satış yaptığım paralarla ihtiyaç sahipli çocuklara vereceğim' ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Tuzla Belediyesi, Çocuk, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Çocuk Girişimciler Çarşısı açıldı - Son Dakika

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