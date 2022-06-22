Tuzla'da "Çocuk Girişimciler Çarşısı" açıldı - Son Dakika
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Tuzla'da "Çocuk Girişimciler Çarşısı" açıldı

22.06.2022 17:20

Tuzla Belediyesi, yaşları 8 ile 14 arası çocuklara yönelik, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve atık yönetimine destek olunmasının aşılanması için "Çocuk Girişimciler Çarşısı"nı açtı.

Tuzla Belediyesi, yaşları 8 ile 14 arası çocuklara yönelik, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve atık yönetimine destek olunmasının aşılanması için "Çocuk Girişimciler Çarşısı"nı açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşları 8 ile 14 arası çocuklar için hem girişimciliği özendirmek hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla özel bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı.

Proje kapsamında çocuk girişimcilerin kullanmadıkları eşyaların ekonomiye kazandırılması hedeflenirken, çarşı girişine konulan kumbaralarda toplanan para ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde belirlenecek ilkokullarda dijital kütüphane oluşturulacak.

Çocuk Girişimciler Çarşısı'nda çocukların, özel kurulan 250 stantta kendi getirdikleri ürünleri satması ve onlarda ekonomik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Açılış programında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Burada hayatı deneyimleme laboratuvarı var. Buraya 250'den fazla katılan var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada hayatı hep beraber deneyimleme ve inşallah gençlerimize yıl boyunca yapacağımız farklı projeler ile bunları yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çarşı, Tuzla Marina'da akşam 20.00'a kadar açık olacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da 'Çocuk Girişimciler Çarşısı' açıldı - Son Dakika

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