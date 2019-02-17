Tuzla'da Çok Sayıda Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
14 dakika önce
Tuzla'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Operasyonda 35 paket uyuşturucu madde, 26 bin 500 TL para ele geçirildiİSTANBUL - Polis ekipleri, Tuzla'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Tuzla'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Operasyonda 35 paket uyuşturucu madde, 26 bin 500 TL para ele geçirildi
İSTANBUL - Polis ekipleri, Tuzla'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında yakalanan 7 şahıstan 1'i tutuklanırken yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 35 paket satışa hazır uyuşturucu madde ve 26 bin 500 TL para ele geçirildi.
Tuzla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ve 14 Şubat tarihleri arasına Tuzla'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, T.Ç, T.D, Y.Y, B.H, İ.Y, H.T, ve O.A isimli erkek şahıslar yakalandı. Yenişehir ve Şifa Mahalleri'nde bulunan 2 adrese yapılan aramalarda ise, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 23 adet fişek, 20 adet av tüfeği fişeği, 28 adet kesici ve delici alet, 9 adet muşta, 1 adet kelepçe, 1 adet hassas terazi, 35 paket satışa hazır uyuşturucu madde, 400 adet uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf klipsli poşet, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 TL para ele geçirildi.
7 kişiden 1'i tutuklandı
Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden T.Ç isimli şahıs 14 Şubat günü tutuklandı. O.A, ve H.T isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından T.D, Y.Y, B.H ve İ.Y isimli şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:09 Kaynak: İHA
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