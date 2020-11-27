Tuzla'da çöp konteynerleri ve toplama alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Tuzla'daki çöp konteynerleri ve toplama alanları dezenfekte edildi.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının bulaşmasının önüne geçmek için ilçede dezenfekte ve temizlik işlemleri artarak devam ediyor.

İlçenin 17 mahallesindeki yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri ile çöp toplama alanları belirlenen takvime göre her sabah dezenfekte ediliyor.

Belediyenin özel yıkama aracıyla temizlenen konteynerler, sadece Kovid-19 salgını için değil, diğer bulaşıcı hastalıklara karşı da korunuyor.