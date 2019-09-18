Tuzla'da deri sanayi bölgesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
1 saat önce
Tuzla'da deri sanayi bölgesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
Tuzla'da deri sanayi bölgesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. - İSTANBUL
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