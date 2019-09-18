Son Dakika Haberleri: Tuzla'da deri sanayi bölgesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
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Tuzla'da deri sanayi bölgesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

1 saat önce

Tuzla'da deri sanayi bölgesinde yangın çıktı.

Tuzla'da deri sanayi bölgesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi., System.String[]

Tuzla'da deri sanayi bölgesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. - İSTANBUL

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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