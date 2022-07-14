Tuzla'da devrilen kamyon tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tuzla'da devrilen kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

14.07.2022 15:45
Tuzla'da devrilen kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

Tuzla'da kontrolden çıkan kamyon yan yatarak devrildikten sonra sürüklenerek karşı şeritten gelen tır ile çarpıştı.

Tuzla'da kontrolden çıkan kamyon yan yatarak devrildikten sonra sürüklenerek karşı şeritten gelen tır ile çarpıştı. Kazada, araç içerisinde sıkışan kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 41 R 5192 plakalı Iveco marka kapalı kasa kamyon sürücüsü Halit Ömer(62), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın duvarına çarparak yan yattı. Metrelerce sürüklenen kamyon, karşı şeritten gelen 42 HC 405 plakalı tır ile kafa kafaya çarpışarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Halit Ömer araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisinde sıkışan Halit Ömer sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Abdullah Dedeoğlu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören Sait Kaya isimli bir vatandaş, "Ben aracımda yatıyordum, sesi duydum. Sonra koşarak kaza yerine gittim. Adamın kafasında yaralanma vardı. Tampon yapıp kanı durdurmaya çalıştık. Sonra 112 ekiplerini aradık. Bilinci kayboldu" dedi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik oluştu. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da devrilen kamyon tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da devrilen kamyon tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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