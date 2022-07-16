Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tuzla'da devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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