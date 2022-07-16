Tuzla'da devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

16.07.2022 10:01

Tuzla'da, Kurban Bayramı tatili için gittikleri Kastamonu'dan dönen ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Tuzla'da, Kurban Bayramı tatili için gittikleri Kastamonu'dan dönen ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul istikametine seyir halinde olan Rıfkı A. idaresindeki 34 VE 4263 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Nuray A, Ahmet Emre A. ile Mehmet A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle 4 şeritli yoldaki trafik akışı, emniyet ve jandarma ekiplerince 2 şeritten sağlandı.

Otomobildeki ailenin bayram tatili için gittikleri Kastamonu'dan İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tuzla'da devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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