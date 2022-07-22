Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

22.07.2022 10:47
Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde seyreden Volkan K. iradesindeki 41 AIT 732 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 34 EEU 272 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücü Volkan K. araç içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Orhanlı Mahallesi, Tragger, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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