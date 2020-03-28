Tuzla'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Kamusal alanlarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, tüm cadde ve sokaklar belediye araçları ile yıkanıyor.

Koronavirüs ile mücadelenin ana ekseni olarak yapılan "Evde Kal" çağrılarına Tuzlalıların riayet etmesiyle beraber, ilçede belediye ekiplerinin yaptığı temizlik ve dezenfekte çalışmaları da kesintisiz sürdürülüyor. Tuzla'da bulunan alt ve üst geçitler, 17 mahalledeki cadde ve sokaklar, parklar, eczaneler, sağlık merkezleri, toplu taşıma araçları, taksiler ve durakları, Marmaray ve bağlantı geçişleri, otobüs durakları, belediye ve kamuya ait hizmet araçları ve pazar yerleri gibi halka açık alanların tamamında dezenfekte işlemleri ve ozon ile yıkama çalışmalarının aralıksız devam ettiği duyuruldu.

YAZICI: ÜZERİMİZE DÜŞENİ EN TİTİZ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İÇİN SEFERBER OLDUK

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Evde kal çağrılarına uymak bu sürecin en önemli noktası. Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın evlerinden ayrılmamalarını ve zorunlu hallerde de sosyal mesafe kuralına uygun olarak işlerini halledip evlerine dönmelerini önemle hatırlatıyoruz. Bizler belediye olarak üzerimize düşeni en titiz bir şekilde yerine getirmek için seferber olmuş durumdayız. Halkımız müsterih olsun" şeklinde konuştu.

İlçe genelinde sürdürülen temizlik, hijyen ve yıkama çalışmalarının tüm alanlarda periyodik olarak ilgili kurulların denetiminde 7/24 devam edileceği duyuruldu.